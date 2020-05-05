البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع (فيديو)

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أنه لولا اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة، ما كانت مصر تحتمل الهزة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، معقبا: "كنا هنجيب منين 100 مليار جنيه لدعم متضرري الأزمة".





وأشار "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كانت حريصة أثناء مناقشتها مشروع قانون "رسم تنمية موارد الدولة" ألا يتحمل المواطن أي زيادة في أسعار السلع الأساسية.





وأوضح أن مشروع القانون يستهدف زيادة موارد الدولة، حيث هناك بنود أقرتها اللجنة مثل تحصيل رسم على تجديد عقود اللاعبين، وتحصيل رسم على سلع الرفاهية مثل أطعمة القطط والكلاب، وخدمات الإنترنت، مؤكدا أنه لا تحميل لمواطن أي أسعار إضافية لسلع أساسية، أو خدمات يستخدمها مثل خدمات النقل.



