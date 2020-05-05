"منتهى الجدعنة والرجولة".. رد قوي من عمر كمال على منتقدي محمد رمضان





عبر الفنان عمر كمال، عن حبه الشديد للنجم محمد رمضان، حيث نشر بوستر مسلسل "البرنس" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وعلق عمر قائلا:"إنسان في منتهي الجدعنة والرجولة وبيجبر خاطر الكل ومش بيقفل بابه في وش حد وعن تجربة".وتابع قوله: "اتشوه من كل حتة عشان يوقعوا المسلسل بتاعه وقال بيكبر نفسه وقالوا معندهوش جديد وقاله شعبيته في النازل وبيتحارب في الوسط بتاعه قبل بره وحرفيا واقف بطوله ولا يمتلك غير حب الناس وربنا قبل كل شيءيذكر ان عمر كمال قام بغناء تتر مسلسل البرنس الذي يخوض محمد رمضان السباق الرمضاني هذا العامكلمات الأغنية"انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك ايمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير"مسلسل البرنس تدور احداثه في اطار اجتماعي تشويقي , ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم محمد رمضان , احمد زاهر , نجلاء بدر واخرين اخراج محمد سامييشار الي ان عمر كمال قام بغناء تتر مسلسل الاختيار , أغنية "مات البطل" ل عمر كمال، من كلمات الشاعر محمد إبراهيم، وألحان وتوزيع محمود صادق، ومن إنتاج شركة سنيرجي