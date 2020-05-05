"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الفترة الحالية، سيكون له أثر إيجابي في المستقبل على نسب الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المواطن يجب أن يدرك أن أي اجراء وقائي يلتزم به الآن، يترتب عليه نتائج إيجابية في المستقبل، إذا أراد أن ينعم بعيد فطر بلا حظر.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد حكومة تستطيع أن تخفف الإجراءات إذا زاد حد الاصابات عن نسبة معينة، موضحا أنه من المتوقع أن يصدر قرار يوم الخميس المقبل بتجديد الحظر بنفس الشروط والمعايير المطبقة حاليا، ونفس المحظورات والمسموحات ستظل كما هي.



