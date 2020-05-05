Advertisements

مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١.. أحمد مجدي يصدم ياسمين صبري بهذا الأمر | موعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة (cbc - dmc - on)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:01 ص
مسلسل فرصة تانية
مسلسل "فرصة تانية"
مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١.. أحمد مجدي يصدم ياسمين صبري بهذا الأمر | موعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة (cbc - dmc - on)

تصدر مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١ مؤشرات بحث "جوجل" بداية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، حيث شهد مسلسل "فرصة ثانية"، بطولة ياسمين صبري أحداث درامية شيقة جذبت الجمهور إليه، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، وموعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة "cbc - dmc - on".

تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١

بدأ مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، بتغيير كبير في شخصية "مريم" هبة مجدي من ناحية شقيفتها مال "ياسمين صبري"، حيث اخذت مريم موقفًا قويًا ضد زوجها مدحت الذي يسيء معاملتها، حيث انفعلت بشدة على زوجته الثانية وأجبرته على تطليقها وطردها من المنزل.

ولجأت مريم إلى والدها رغم خصامهما الذي دام لمدة سنة كاملة، ولكنه رفض التحدث معها أو مساعدتها، بينما تعترض ملك على موقف والدها تجاه مريم.

وعلم زياد "أحمد مجدي" بنية ريهام "آيتن عامر" في الانتقام منه اتهمها بالجنون، الأمر الذي جعلها تنفعل وتقرر الانتحار ولكنه توقع رد فعلها، لذا قام زياد بتفريغ الخزنة الخاصة بالمسدس، ومن هنا قرر والد ريهام عرضها على طبيب أمراض نفسية ليساعدها على التخلص من حبها المرضي لزياد.

ومن ناحية علاقة زياد وملك، فإنها تسير على ما يرام، وذهبت ملك مرة أخرى لمنزل زياد لتشكر شقيقه على مساعدته لها في المشكلة الخاصة بالعمل، وكذلك تنفذ وعدها لوالده بزيارته مرة أخرى.

وانتهى مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، بصدمة ملك بعد رؤية صورها بكافة الأحجام واللقطات، والتي يحتفظ بها زياد على حائط غرفته، بعد أن قام والده بدعوتها لمشاهدة غرفته وغرف المنزل.

موعد عرض مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١ وترددات القنوات الناقلة

- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات

التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١.. أحمد مجدي يصدم ياسمين صبري بهذا الأمر | موعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة (cbc - dmc - on)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري هبة مجدي مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١ مسلسل فرصه تانيه الحلقه 11 مسلسل فرصه تانية مسلسل فرصة ثانية بوابة الفجر الفجر احمد مجدي

أخبار تهمك

دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر حياتي للأفضل

منذ ساعة و 16 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خبر سار من الصين بشأن إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 3 ساعات

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يحدد مطالبه لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

دليلك الشامل لمواعيد عرض "فرصة ثانية".. تعرف على القنوات والترددات

مواعيد مسلسل فرصه تانيه للفنانة ياسمين صبري في دراما رمضان 2020 والقنوات الناقلة له والترددات الجديدة لمتابعة الحلقة 2

دليلك الشامل لمواعيد عرض مسلسل فرصة ثانية.. القنوات والترددات

احداث وتفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه 4 وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها والتردد | (ملك تفقد الذاكرة) ياسمين صبري

(لو فاتتك اعرف الاحداث) | تفاصيل وملخص مسلسل فرصه تانيه الحلقه 5 (ياسمين صبري) وموعد عرضه والقنوات الناقلة له | مسلسلات رمضان 2020

مسلسل فرصة ثانية الحلقة 8 .. ننشر ترددات القنوات الناقلة وموعد الإعادة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

خبر سار من الصين بشأن إنتاج لقاح ضد كورونا

02:03 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة