مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١.. أحمد مجدي يصدم ياسمين صبري بهذا الأمر | موعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة ( cbc - dmc - on)





تصدر مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١ مؤشرات بحث "جوجل" بداية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، حيث شهد مسلسل "فرصة ثانية"، بطولة ياسمين صبري أحداث درامية شيقة جذبت الجمهور إليه، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، و موعد عرض مسلسل "فرصة ثانية" وترددات القنوات الناقلة " cbc - dmc - on".





تفاصيل مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١





بدأ مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، بتغيير كبير في شخصية "مريم" هبة مجدي من ناحية شقيفتها مال "ياسمين صبري"، حيث اخذت مريم موقفًا قويًا ضد زوجها مدحت الذي يسيء معاملتها، حيث انفعلت بشدة على زوجته الثانية وأجبرته على تطليقها وطردها من المنزل.





ولجأت مريم إلى والدها رغم خصامهما الذي دام لمدة سنة كاملة، ولكنه رفض التحدث معها أو مساعدتها، بينما تعترض ملك على موقف والدها تجاه مريم.





وعلم زياد "أحمد مجدي" بنية ريهام "آيتن عامر" في الانتقام منه اتهمها بالجنون، الأمر الذي جعلها تنفعل وتقرر الانتحار ولكنه توقع رد فعلها، لذا قام زياد بتفريغ الخزنة الخاصة بالمسدس، ومن هنا قرر والد ريهام عرضها على طبيب أمراض نفسية ليساعدها على التخلص من حبها المرضي لزياد.





ومن ناحية علاقة زياد وملك، فإنها تسير على ما يرام، وذهبت ملك مرة أخرى لمنزل زياد لتشكر شقيقه على مساعدته لها في المشكلة الخاصة بالعمل، وكذلك تنفذ وعدها لوالده بزيارته مرة أخرى.





وانتهى مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١، بصدمة ملك بعد رؤية صورها بكافة الأحجام واللقطات، والتي يحتفظ بها زياد على حائط غرفته، بعد أن قام والده بدعوتها لمشاهدة غرفته وغرف المنزل.





موعد عرض مسلسل فرصه تانيه الحلقه ١١ وترددات القنوات الناقلة

- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات

التردد: 11488 معدل التصحيح: (v 34) القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11919 معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 11449 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6



