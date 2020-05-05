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بعد اعتزال نهى عابدين التمثيل.. نسرين أمين تفجر مفاجأة جديدة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
علقت الفنانة نسرين أمين، على قرار الفنانة نهى عابدين  باعتزال الفن، وذلك من خلال الرد على منشور اعتزال الأولى عبر "فيسبوك"، قائلة: "فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير"

وأضافت: " أنا شخصيًا بفلتر حاليًا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".

كانت نهي عابدين، اعتزال الفن بشكل نهائي، وفقا لما قالته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فتره طوليه ووصلت لقرار هيريحني، انا بعتزل مهنه التمثيل بشكل نهائي".

نهى عابدين تشارك في رمضان الحالي بمسلسل "أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني، محمد أسامة " أوس أوس "، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفي.

كما تشارك في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.


بعد اعتزال نهى عابدين التمثيل.. نسرين أمين تفجر مفاجأة جديدة
بعد اعتزال نهى عابدين التمثيل.. نسرين أمين تفجر مفاجأة جديدة
بعد اعتزال نهى عابدين التمثيل.. نسرين أمين تفجر مفاجأة جديدة
بعد اعتزال نهى عابدين التمثيل.. نسرين أمين تفجر مفاجأة جديدة

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