تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

قال حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر: إنهم وقعوا اتفاقية تعاون مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا.





وأضاف "الورداني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنهم أجروا المرحلة الأولى من تجربة اللقاح المحتمل على مجموعة من الحيوانات، وكانت النتائج مبشرة، وكذلك أجروا المرحلة الثانية من التجارب على متطوعين أصحاء، ويتوقعون أن تكون النتيجة جيدة.





وأوضح أن اللقاح المحتمل أمل جديد لعلاج الكورونا، معلنا أنه حالا ثبات نجاح وفاعلية اللقاح المحتمل، سيبدأ التصنيع بنهاية العام، وسيبدأ الإنتاج في إنجلترا.





ونوه الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا مصر، بأنهم سيعملون جاهدين أن تكون مصر من أوائل الدول التي يصل لها اللقاح.



