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مفاجأة.. برشلونة يحدد مطالبه لبيع نجم الفريق

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:19 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي


حدد نادي برشلونة الإسباني مطالبه للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي باير ليفركوزن يريد التعاقد مع البرازيلي  إيميرسون أباريسيدو مدافع برشلونة المعار إلى صفوف نادي ريال بيتيس في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ 25 مليون يورو للموافقة على رحيل  أباريسيدو  إلى صفوف باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك  إيميرسون أباريسيدو في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ريال بيتيس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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