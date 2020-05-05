مفاجأة.. برشلونة يحدد مطالبه لبيع نجم الفريق









حدد نادي برشلونة الإسباني مطالبه للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي باير ليفركوزن يريد التعاقد مع البرازيلي إيميرسون أباريسيدو مدافع برشلونة المعار إلى صفوف نادي ريال بيتيس في الصيف القادم.





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ 25 مليون يورو للموافقة على رحيل أباريسيدو إلى صفوف باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجاري.



