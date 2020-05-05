بالأسماء.. كارتيرون يحدد 4 صفقات جديدة لـ الزمالك









يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





وترددت أنباء صحفية أن كارتيرون حدد 4 أسماء للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.



