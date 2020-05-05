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برونو فيرنانديز : أريد ان اكون مثل هذا اللاعب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:13 ص
فيرنانديز
فيرنانديز
محمد جمال


كشف برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مثله الأعلى فى كرة القدم واللاعب الذى يريد أن يكون مثله. 

وقال فيرنانديز في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "أكثر من فضلت مشاهدته ومتابعته هو إنييستا، فهو القادر على المزج بين المركزين 8 و10، وهذا الجانب الذي أرغب في تقديمه بصورة أفضل".

وتابع : "هذا اللاعب كان يحب دائمًا امتلاك الكرة والذهاب إلى المغامرات، أرى أن إنييستا من بين الأفضل في العالم، بالنسبة لي من الغريب أن ينهي مسيرته دون الفوز بالكرة الذهبية، بعد كل ما توج به، من الصعب فهم ذلك".

وأضاف : أحب كلمة "مقاتل، كون كل مباراة تمثل لي معركة، عليك الذهاب إلى كل مباراة وتفهم بأنك بحاجة للتغلب على منافسك بكل احترام، نعم عليك احترام خصمك، ولكنك بحاجة للتغلب عليه".

واتم: "لا يهم من يتواجد في الفريق الآخر حتى لو كان صديقك، لدي أصدقاء يلعبون في البريميرليج ولكني لا أهتم، في اللحظة الحالية سأكون بالنسبة لهم أكبر عدو".

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