دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الخامسة عشر من "اتنين في الصندوق" لـ أوس أوس و الميرغني



وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" العديد من المواقف الكوميدية، ويعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة.



ـ محامي "رسمية" يطلب 10 آلاف جنية حتى يحضر التحقيق، و"دوعكي" يعطيه 200 جنية.



ـ حبس "رسمية" 4 أيام على زمة التحقيق.



ـ "زيكا وبولا وشوقا" يبحثون عن "درديري".



ـ أستاذ "بدري" الصحفي يرجع مرة آخرى لـ التقريرات السياسية.



ـ "دوعكي" يطلب من "أبو شيماء" التنازل عن القضية.



ـ "أبو شيماء" يطالب "دوعكي" بسداد له قيمة المبلغ 100 ألف جنية.



ـ "زيدان" شقيق رحاب الجمل يتاجر في المخدرات.



ـ "شوقا وزيكا" يقابلوا "درديري" ويعلموا منه مكان "بيومي".



ـ بعد الوصل لـ "بيومي" المباحث تقبض عليهم.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء..



عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس أوس الذي يشاركون به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.