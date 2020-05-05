Advertisements

حبس حسن الرداد بعد ثبات تهمتي القتل وانتحال شخصية ضده

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ودارت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "شاهد عيان" بحبس "عمر شكري" في السجن الأردني، وذالك بعد إتهامة بقضية قتل "ايزاد" وانتحال شخصية، ودارت بعض المشاهد داخل السجن حيث تعرض له بعض بلطجية السجن ودارت بينهم خناقة كبيرة. 

وتمكن حسن الرداد من ثبات نفسه داخل السجن بين المجرمين والبلطجية وذالك لمنع التعدي عليه مرة أخرى، بينما بدأ يبفكر في الهروب خارج السجن خاصة بعد وجود مصريين داخل السجن.

وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.

يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد فواز هنا شحه مسلسل شاهد عيان 11 شاهد عيان 11 دراما رمضان حسن الرداد الجية

أخبار تهمك

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من الصين بشأن إنتاج لقاح ضد كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الوزراء يوجه نصيحة للمصريين لقضاء عيد فطر بدون حظر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر

منذ ساعة و 26 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعد الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة لمسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

حسن الرداد يفكر في تهريب هنا شيحه بسبب "شاهد عيان"

حسن الرداد يضع خطة اختطاف هنا شيحة من داخل مؤتمر صحفي

تعرض أولاد بسمة للخطف على يد طليقها في مسلسل "شاهد عيان"

وليد فواز يتعدى بالضرب على طليق بسمة بسبب "شاهد عيان"

محمد لطفي يعرض حياة هنا شيحة للخطر بسبب حسن الرداد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

03:40 ص

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

04:01 ص

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة