حبس حسن الرداد بعد ثبات تهمتي القتل وانتحال شخصية ضده



ودارت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "شاهد عيان" بحبس "عمر شكري" في السجن الأردني، وذالك بعد إتهامة بقضية قتل "ايزاد" وانتحال شخصية، ودارت بعض المشاهد داخل السجن حيث تعرض له بعض بلطجية السجن ودارت بينهم خناقة كبيرة.



وتمكن حسن الرداد من ثبات نفسه داخل السجن بين المجرمين والبلطجية وذالك لمنع التعدي عليه مرة أخرى، بينما بدأ يبفكر في الهروب خارج السجن خاصة بعد وجود مصريين داخل السجن.



وتدور الأحداث في إطار درامي اكشن حول حياة ضابط شرطة يدعي "عمر شكري" يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسًا على عقب، تؤثر على حياته الشخصية.



يشارك في بطولته نغبة من الفنانين وأبرزهم حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه ووليد فواز ومحمد لطفي واحمد عاطف، والمسلسل من تاليف احمد مجدي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.











عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.