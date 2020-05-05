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مفاجآة بشأن تفاوض ريال مدريد لضم بوجبا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:51 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الفرنسي بول بوجبا والذى يرغب ريال مدريد التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال يرغب فى تجهيز عرض قوي لتقديمه ل مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن عرض الريال سيكون 80 مليون يورو لضم بوجبا ولكن ما تطلبه إدارة اليونايتد هو 100 مليون يورو، أى أن هناك 20 مليون يورو عقبة بالنسبة لإنتقال اللاعب، الذى يريده زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفنى النرويجي اولى جونار سولشاير للشياطين الحمر متردد بشأن الموافقة على بيع بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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