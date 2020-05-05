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جمال عبدالحميد: هذه الصفقات يحتاجها الزمالك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:53 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي


كشف جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، عن الصفقات التي يحتاجها الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال جمال عبد الحميد، أن الزمالك يجب عليه ضم ظهير أيمن وأن يفاضل بين كل من رجب بكار وكريم العراقي وعمر جابر، لكني أفضل ضم الأخير لانه أحد أبناء النادي.

وتابع:" الزمالك يريد ضم مهاجم هداف خلال الفترة المقبلة، وأتمنى ضم رزاق سيسيه المعار حاليًا للاتحاد السكندري".

وواصل:" أتمنى التعاقد مع مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة لأنه لاعب عالمي، وسيقوي منتصف ملعب الزمالك".

وأتم:" لو تعاقد الزمالك مع هذه الصفقات، سيكون في غاية القوة الموسم المقبل، وسيكون قادر على المنافسة على الألقاب".

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