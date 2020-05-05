أبرز أحداث الحلقة الـ11 "لما كنا صغيرين".. قصة حب تنشأ بين ريهام حجاج وخالد النبوي

Advertisements



تبدأ الحلقة 11 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بإشتعال سيارة "دنيا" ريهام حجاج، أسفل مكتب "ياسين" خالد النبوي، ويشك كلًا منهما في شخص مختلف.



تشك "دنيا" في "سليم" محمود حميدة، ورغبته في التخلص منها بعد اتهامها له بمقتل "نهى" نسرين أمين، ويشك "ياسين" في طليقته "هالة" منه فضالي، بعد ذهابها إليها وتهديدها لشكوكها لوجود علاقة بينهم.



تذهب "دنيا" في الشركة إلى "سليم" وتتهمه بمحاولته التخلص من حياتها ‏وحرق سيارتها، وتعلن استسلامها بعد الصراع الذي نشأ بينهم بعد مقتل "نهى".



يذهب "ياسين" إلى "هالة" حتى يعاتبها على ما فعلته تجاه دنيا وحرقها لسيارتها، ويهددها ويأمرها بعدم الإقتراب منه و"دنيا" أيضًا.



قررت "دنيا" ترك العمل نهائيًا وأثناء تجميعها لأشيائها تتذكر موقف جمعها مع "سليم" تشاجرت فيه معه بسبب عميل.



أخذ "وائل" كريم قاسم، حراس شخصيين، وذهبوا إلى منزل "حامد" وضربوه مثل ما فعل معه أثناء دفن جثمان "نهى".



تتوالى الأحداث وتنشأ علاقة حب بين "دنيا" و"ياسين" الذى اشترى لها ‏سيارة هدية لها بعد حرق سيارتها أسفل مكتبه، ووعدها بعدم إقتراب أحد منها أو ايذائها طالما هو بجانبها.



‏الشرطة تحصل على تسجيل كاميرات شركة سليم للوصول إلى حقيقة وضع المخدرات في سيارة نهى إلا أنهم لا يتوصلون لأي ‏شيء، ويستشاط "ياسين" غضبًا.



عادت "دنيا" بعد نزهتها مع "ياسين".‏تفكر فيما فعله معها "ياسين"، لشرائه لها سيارة جديدة، بجانب تجديد رخصة القيادة الخاصة بها، فشعرت تجاهه بالحب.



تنتهي الحلقة بزيارة "وائل" إلى فيلا "دنيا" وتحدثا عن زيارتها لسليم، فلامها على تلك الزيارة، فاستنكرت حديثه لأنه في بادئ الأمر كان متعاطفًا مع سليم.



مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، منه فضالي، تأليف ‏أيمن سلامة ومن إخراج محمد على‎ي‎

