ليس نيمار.. برشلونة يرغب في ضم لاعب باريس سان جيرمان









أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يرغب في ضم الظهير الأيسر خوان بيرنات، من باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يحاول إيجاد لاعب يكون قادر على منافسة جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، خاصه أن مستوى فيربو أقل من التوقعات.





وواصلت الصحيفة، أن خوان بيرنات يناسب طريقه لعب برشلونة، وأنه يمتلك كل المقومات التي تساعده على النجاح مع العملاق الكتالوني.



