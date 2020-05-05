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"يوتيوبر" خليجي يطلب من الركاب إلقاء نكتة مقابل 200 جنيه "كريزي تاكسي"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر

خلال الحلقة 11 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية اليوتيوبر الخليجي عدنان مخلوف يقود تاكسي ويطلب من الركاب أن يدخلوا معه مباشرة على صفحته وإلقاء النكات على متابعينه مقابل مبلغ مالي، لأن المصريين معروفون بخفة الدمظز

وبعد أول نكتة يتهمهم إبراهيم بثقل الدم، ويتهم المصريين بأن كل ما يهمهم النقود، فينقلب الراكب عليه ويطلب منه السكوت حتى الوصول لوجهتهم ويرفض كل النقود المقدمة من السائق ويتعدون عليه بالضرب وإبراهيم يستمر في استفزاز الراكب إلى أن يحاول التعدي عليه فيتدخل فريق العمل.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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