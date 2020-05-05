أحمد بلال يسخر من مهاجم الزمالك









سخر أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، من مصطفى محمد لاعب الزمالك، بعد تصريحات عمرو زكي نجم الزمالك و المنتخب السابق، الذي اختار من خلالها مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي والمنتخب الأوليمبي كأفضل مهاجم في الكرة المصرية.





وكتب أحمد بلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ملخص تصريحات حبيبي النجم عمرو زكي (مع احترامي لـ ميسي وكريستيانو .. مصطفي أحسن لاعب في الكون ).



