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أحمد بلال يسخر من مهاجم الزمالك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي


سخر أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، من مصطفى محمد لاعب الزمالك، بعد تصريحات عمرو زكي نجم الزمالك و المنتخب السابق، الذي اختار من خلالها مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي والمنتخب الأوليمبي كأفضل مهاجم في الكرة المصرية.

وكتب أحمد بلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ملخص تصريحات حبيبي النجم عمرو زكي (مع احترامي لـ ميسي وكريستيانو .. مصطفي أحسن لاعب في الكون ).

وكانت هناك بعض الخلافات بين أحمد بلال ومصطفى محمد، بعد تصريحات الأول بأن نجم الزمالك لا يستطيع قيادة هجوم المنتخب المصري، لأنه ليس المهاجم المؤثر بشكل فعال.

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