مؤلف سكر زيادة لـ"الفجر الفني": سميحة أيوب ردت على كل من انتقد دورها بتألقها.. والجمهور عشق شخصية "ماما فوزية"

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أعرب السيناريست محمد فتحي عبد المقصود أحد مؤلفي مسلسل سكر زيادة عن سعادته بنجاح العمل وذلك بعد مرور أسبوع من عرضه خلال شهر رمضان المبارك.



ورد محمد عبد المقصود على منتقدي ظهور الفنانة القديرة سميحة أيوب في دور والدة الفنانة نادية الجندي، وقال في تصريح خاص للفجر الفني "سميحة ايوب قامة وقيمة فنية كبيرة وحقيقية ومن اهم عناصر العمل.



وأضاف: وقامت بعمل ما تجيده علي مدار عمرها وهو التألق وقامت بالرد بشكل عملي على مايقال باستحواذها علي قلوب الجمهور بشخصية ماما فوزية.



وتابع حديثه بأن مسلسل سكر زيادة قد لاقى نجاحًا كبيرًا مثلما توقع، كما توجه برسالة للمنتقدين وقال "اتفرجوا الأول قبل ما تنتقدوا".



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.