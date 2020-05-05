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مسلسل الاختيار الحلقه ١١.. "عشماوي" يتذكر كلام "المنسي": سلاح المقاتل مثل شرفه | اعرف تردد قناة on الناقلة لمسلسل الاختيار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 04:50 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار الحلقه ١١.. "عشماوي" يتذكر كلام "المنسي": سلاح المقاتل مثل شرفه | اعرف تردد قناة on الناقلة لمسلسل الاختيار

احتل مسلسل الاختيار الحلقه ١١ تريندات محرك بحث "جوجل"، حيث يروي مسلسل "الاختيار" مسيرة الشهيد البطل أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 في القوات الصاعقة المصرية والذي يجسد شخصيته النجم أمير كرارة، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور العربي والمصري، حيث يتابعه الملايين من الناس، واليوم سنقدم لكم تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه ١١ وموعد عرضه وتردد القنوات الناقلة له.

تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقه ١١

بدأ مسلسل الاختيار الحلقه ١١، بذهاب البطل أحمد المنسي "أمير كرارة"، ليطمئن على الجندي ياسر، كما عنّف "المنسي" الضابط المسئول عن الجنود بسبب عدم ملاحظته للجندي المريض.

و قام أبوعبدالله "ضياء عبدالخالق"، بإقناع هشام عشماوي "أحمد العوضي" على قتل الجنود العزل، كما اطلق عليه لقب "سيف الله المسلول العصر"، وشجعه زميله عماد عبدالحميد، على كثرة القتل، وتنفيذ عمليات أكثر، وهو ما يفسره أبوعبدالله، أن عماد يريد الانتقام من الجيش، بسبب فصله أمنيًا.

وطلب الإرهابي هشام عشماوي، من أبوعبدالله، القيام بعملية جديدة، ويصر على التحرك فورًا، ومن جانبه، أخبر القائد "أحمد وفيق" احمد المنسي، بمكان عشماوي وعماد، داخل إحدى المزارع بسيناء، ويطلب منسي التحرك الفوري مع جنوده للهجوم على المزرعة، ويلقي القبض على مجموعة من التكفيرين، دون أي إصابات في الضباط والجنود، ولكن لم يحصل على عشماوي وعماد.

وزل يسير عشماوي، لمده ساعتين على الطريق، بحثًا على أفراد من الجيش لقتلهم، ثم يقرروا التوجه لشراء طعام فيصادف وجود ضابط وجنديين، ويتحرك وراءهم فورا لقتلهم، بنفس طريقة الغدر، التي قتل بها الجنود أول مرة، وياخذ أسلحتهم على سبيل "الغنيمة"، كما يكلفه أبوعبدالله بتدريب مجموعة جديدة من المنضمين لأنصار بيت المقدس.

وأثناء سيره تذكر عشماوي، كلام منسي عن أهمية احترامه لسلاحه "سلاح المقاتل مثل شرفه"، ونصائحه له في الرماية وإطلاق النار، والقتال.

وقال منسي، للقائد، إن عشماوي غير متواجد في سيناء، لأنه يعرف طريقة تفكير القوات المسلحة، وأنه أول مكان سيبحثون عنه داخله، وبعد تكرار حوادث قتل الضباط والجنود على طريق الإسماعيلية، يؤكد منسي على تواجد هشام عشماوي، في الإسماعيلية، وانه هو وراء تلك الحوادث.

وأبلغ أبوعبدالله، عشماوي، أن كثير من أهالي الإسماعيلية يترددون على مكتب المخابرات الحربية، للتبليغ عن أي عمل للتكفيرين، وأنصار بيت المقدس، ويكلفه بوضع خطة، لتفجير مكتب المخابرات الحربية في الإسماعيلية.

موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقه ١١ وتردد قناة on الناقلة له

يذاع مسلسل الاختيار الحلقه ١١ اليوم في تمام لـ 9 مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة ON ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON  دراما.

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل الاختيار الحلقه ١١.. "عشماوي" يتذكر كلام "المنسي": سلاح المقاتل مثل شرفه | اعرف تردد قناة on الناقلة لمسلسل الاختيار

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