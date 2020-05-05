تزوجت فنانا شهيرا واعتزلت الفن قبل ساعات.. معلومات لا تعرفها عن نهي عابدين













أعلنت الفنانة نهي عابدين، اعتزالها الفن خلال الساعات القليلة الماضية، طبقا لتدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وقالت فيها : قرار ممكن يكون صح او خطا , بفكر فيه من فترة طويلة لكن وصلت لقرار يريحني , انا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائيويستعرض"الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الفنانة نهي عابدينولدت الفنانة نهي عابدين بالاسكندرية 25 أكتوبر 1988التحقت بالمعهد العالي للفنون والمسرحية عام 2010شاركت في اول عمل سينمائي بفيلم سفاري 2010 وفي نفس العام شاركت في مسلسل طوق نجاة بطولة الفنانة فيفي عبدهتزوجت من الفنان السوري طارق زيدان 2014 وانجبت منه طفل يدعي ايمنشاركت في العديد من الاعمال الدرامية منها مسلسل "طوق نتجاة , حلاوة الدنيا ,ونوس ,عشم ابليس , لدينا اقوال اخري , فرق توقيت , امر واقع , لدينا اقوال اخري , الكابوس , لعبة الموت , ونوس , سيدنا السيد "قدمت اول برنامج كوميدي وهو برنامج " فلفل شطة " عام 2013انفصلت عن زوجها 2017 وبقي ابنها في حضانتهاتعيش نهي عابدين حالة من النشاط الفني ؛ حيث تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بثلاثة مسلسلات وهما ( ليالينا , اتنين في الصندوق , حرملك 2 )