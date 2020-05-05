هبة مجدي تتعدى بالضرب على زوجة دياب

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عرضت الحلقة الإحدى عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



ذهبت زوجة دياب "مدحت" لهبة مجدي زوجته الأولى "مريم" إلى غرفتها، لكي تأخذ رأيها ما الفستان الأنسب الذي سترتديه عند خروجها مع مدحت ليلاً.





أخذتها مريم خارج الغرفة وأخذت تضربها، كادت أن تخنقها حتى هربت زوجة مدحت الثانية إلى غرفتها، إتصلت على مدحت حتى يأتي وينقذها، كانت مريم في حالة إنهيار وكانت تكسر كل شئ في البيت.







يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.