التحاق علي ربيع ومصطفى خاطر بوظيفة جديدة.. أبرز ما جاء في مسلسل "عمر ودياب"

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يذهب كرم لمنزل عمر ويطلب مقابلة عمر ودياب ويتشاجر معهم ويسألهم عن مكان السيارة ثم يقنعوا دياب انه سيسترجع سيارته وعليه اعطائهم مهلة.



ثم يتصل اللص بدياب ويطلب 300 ألف جنية للسيارة الأولى، و150 ألف جنية للسيارة الثانية ثم يأخذ عمر دياب ويذهبون لرشا لمساعدتهم.



ويضع دياب خطة وأن يضحك على اللص ويضع ورق جرائد لتوقيعه في الفخ ثم يذهب إليه ويسألوا الحرامي عن المال ويفتح الشنطة ويشاهد ورق الجرائد ويتشاجرون ويعلي صوته ليأتي كل من عمر ورشا وعندما لم يأتي أحد يعتذر دياب ويغني اللص أغنية بابا بابا مين يا ابني لمحمد رمضان.



وفي الخارج يتغازل كل من عمر ورشا وتسألوا متى سيتقدم لها وقد أنسوا دياب في الداخل مع اللص، ويأتي واحد من عصابة اللص لتثبيتهم لكنها تضربوا ويقول لها عمر يخربيتك يا رشا يا كاراتيه ويوعدها عمر ان أنهت هذه المهمة سيعطيها شوكولاتة.



ويقوم الألماني بخطف دياب وربطه، ثم تذهب رشا برفقة فرقة أبطالها لمهاجمة ألماني ويغني عمر أيوة يا دنيا يا بنت الايه.



ويغني عمر ورشا تحارب الألماني وعصابته ودياب يطالبه أن يقوم بفكه، ويعطي عمر ودياب السيارة للمدير ويأتي الفنان أحمد شاهين يقول أن النجم جاي يا جماعة، ويرد دياب حد يجيب الولاعة ويقول عمر أنا مش سامع يا جماعة.



ويأتي الفنان ويتضح أنه أوس أوس ويسلم عليه دياب ويفرح به وأنه يحب افيهاته، وينصدم عمر ويقول فين محمد رمضان هذه السيارة بتاعته، فيقول أوس أوس أن الدكتور أشرف وروجينا يجلب لهم هذه السيارة عند بداية عملهم.



ويدعي عليهم أوس أوس عند مشاهدته للسيارة وتغيير لونها وما أصابها، ويقول دياب مع السلامة يا نجم النجوم، ويظل عمر في ترديد جملة "فين محمد رمضان".



تقص الفنانة داليا الخولي على شقيقها الفنان مصطفى خاطر أنها تريد فسخ خطوبتها ويحاول دياب أن يقنعها أن تمحي هذه الفكرة من عقلها حتى لا يطلب الشبكة الخاصة بها.



وتقول له انه قال يا اللي اخوكي دمرلي عربيتي، يا مقشفين لسة معملتوش حاجة في الجهاز، وتقول له الفنانة نهال عنبر أنه مصغرهم مع الجميع، ويطالبها أن لا تذم في العم كرم.



، يذهب عمر لخاله سرور أثناء عمله ويطلب منه أن يأتي معه لأنه يريد أن يخطب ثم يرفض سرور ويخاف أن يمضي على وصولات مرة أخرى.



ويقول عمر أنه يأتي كمشاهد فقط ولا يمضي أن طلبوا منه شئ، ويعطي دياب بدلة لعمر ليخطب بها ويقول عمر أنه يريد تطويلها لأنها قصيرة ويرفض دياب أن يلعب في بدلته.



يذهب كل من عمر ودياب لاستلام الوظيفة الجديدة للعمل مع الرجل المسن الذي يقوم بتجسيده الفنان صلاح عبد الله.



ويقوم ابنه الفنان محمد علي رزق بشرح حالته لكل من عمر ودياب وان والده لديه زهايمر وانه مسافر لبنان ليقاطعوا كل من عمر ودياب أغنية شو حلو لزياد برجي.



ويقوم الفنان محمد علي رزق بتوصية عمر ودياب على مواعيد الدواء الخاص بوالده الفنان صلاح عبد الله، وأن عليهم تنفيذ ما يريد ولا يقولوا لا نهائياً وسيعطيهم 10 ألاف جنية.



ليفرح كل من عمر ودياب ويغنون اللي باعنا خسر دلعنا، وأن لا يعود من لبنان نهائياً ويطلب منهم أن يقوموا بالامضاء على استلام مسئولية والدهم ويعطيهم 5 ألاف جنية عربون لكل منهم.