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صباح تحاول إبعاد الروبوت عن زين الحقيقي.. أبرز أحداث الحلقة ال11 من مسلسل "النهاية"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:05 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قام روبوت زين بأخذ ربيع معه للبحث عن ملفات الوعي الخاصة بالمهندسين ويقوموا باقي المهندسين بإستدعاء السيد مؤنس.

ويقوم الروبوت بقتل الفنان سعيد صديق، ويأمر ليث بتحديد مكان زين وأن القيادة تتحدث مع القيادات فوراً، يخبر الفنان شريف البردويلي الفنان أحمد وفيق بما فعله الروبوت وقيامه بقتل ثلاث من قوات الأمن.

يأمر مؤنس بالبحث عن زين وعمل مسح حراري على جميع المنازل القريبة من إنيرجي كو، ثم يأتي له روبوت زين ويحقق معه ويمثل عليه الروبوت انه زين ويستكمل معه التحقيق.

وعند اخبار مؤنس للروبوت انه قام بقتل رئيس عمله، ليسألوا الروبوت هل لم يفكر هو أيضا بقتل رئيس عمله.

ويقول مؤنس انه يشعر أن زين متعمد ذلك لكي يتسجن، ويسأل زين العساكر عن زنزانة السيدات ثم يتشاجر معه العسكري وأن يمشي معه بهدوء.

ويستطيع الروبوت الافلات منهم ويتجه نحو زنزانة السيدات ويقابل صباح ويخبرها انه عرف الحقيقة ويحبها وجاء ليخرجها ويكسر الزنزانة ويهاجم العساكر بقوته.

يأمر مؤنس بقتل صباح وأن يجلب له زين حي ويطلقون عليه النار ولكنه لم يتأثر ويلقي عليه أحد العساكر قنبلة ليسترجعها لهم مرة أخرى ويستطيع تدمير إنيرجي كو.

يتحدث زين مع زوجته رضوى وتعتذر له عن الطريقة التي تحدث بها معه أمس عند تعبيره لها عن قلقه من الشركة التي يعمل بها.

وتذكره رضوى بيوم مقابلتهم أول مرة قبل زواجهم ويعبر لها انه كان أجمل يوم في حياته وتتحدث معه عن عمله، ووجود ارادة وحكمة قامت بإختياره لينقذ العالم.

يذهب الفنان أيمن الشيوي لمراد المحروق ويعطيه حبشي النسخة، ويبلغهم أيمن بما فعله زين في تدمير إنيرجي كو.

وينبههم عزيز أن زين يبحث عن نفسه وسيدمر جميع الذين أحتك بهم قريباً، ويقوم مراد المحروق بارساله الى مؤنس ويرسل معه السلام.

يقوم عزيز بالقفز من السيارة أثناء توجهها لإنيرجي كو برفقة سعادة، ويقول عزيز لسعادة أنهم عليهم الأن التخلص من الخطر الذي يهدد الكون.

يقوم روبوت زين بأخذ صباح الى مكان مجهول ويقول لها أن هذا المكان لم يستطيع أحد الوصول إليهم، ثم يسألها الروبوت هل تحب زين الحقيقي.


وتقول له صباح أنها تحبه هو فقط، وعليهم بدء ذكريات جديدة ويذهبون للرمل، ليقول لها عليه البحث عن زين حتى لا يشعر بوجود شئ ناقص ويريها جميع نسخ ذكريات مهندسين إنيرجي كو ويخبرها أن لا تخرج من هذا المكان وانه سيذهب ليحقق حلمهم وعليها سماع كلامه فقط حتى لا يحرموها منه ثم يركب سيارة ويذهب وتنتهي الحلقة.

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