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آيتن عامر تقرر قتل ياسمين صبري وأحمد مجدي ينقذها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت الحلقة الإحدى عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت آيتن عامر "ريهام" للشركة التي تعمل بها ياسمين صبري "ملك" و أحمد مجدي "زياد"، كانت تحمل معها سلاح "مسدس" قامت بشرائه مخصوص لقتلها، شاهدها زياد من شباك مكتبه.

خرج زياد وذهب لسيارة ريهام وتشاجر معها، أخذ منها المسدس وساق السيارة، ذهب إلى منزلها، أعطاها لوالدها، هدده إذا تهجمت على ملك أو عليه مرة آخرى سيذهب بها إلى قسم الشرطة وليس منزلها.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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