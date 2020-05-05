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5 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:43 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام



يدرس مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف بعض اللاعبين في الموسم الجديد وإمكانية رحيلهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف النادي بصفقات جديدة.

واستقر بنسبة كبيرة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على الراحلين هذا الصيف، حيث قرر الاستغناء عن جيسي لينجارد بعد عدم الاعتماد عليه في الموسم الحالي.

وأيضاً سيرحل دالوت وخوان ماتا هذا الصيف، وقرر سولشاير عدم عودة كريس سمولينج مدافع الفريق المعار لنادي روما حتى نهاية الموسم.

وسيكون موقف بول بوجبا معلق حتى نهاية الموسم، وذلك بسبب الازمة المالية التي تواجه العالم في الفترة الأخيرة بسبب توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.

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