5 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف













يدرس مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي موقف بعض اللاعبين في الموسم الجديد وإمكانية رحيلهم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف النادي بصفقات جديدة.





واستقر بنسبة كبيرة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على الراحلين هذا الصيف، حيث قرر الاستغناء عن جيسي لينجارد بعد عدم الاعتماد عليه في الموسم الحالي.





وأيضاً سيرحل دالوت وخوان ماتا هذا الصيف، وقرر سولشاير عدم عودة كريس سمولينج مدافع الفريق المعار لنادي روما حتى نهاية الموسم.



