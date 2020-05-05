Advertisements

3 مراكز تحتاج للتدعيم في الأهلي خلال سوق الإنتقالات المقبلة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:43 ص
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي

قدم النادي الأهلي موسماً رائعاً خلال الموسم الحالي 2019/2020 قبل توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتمكن الأهلي من صدارة بطولة الدوري المصري بعد مرور 18 جولة بفارق كبير عن أقرب ملاحقية، فضلاً عن بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، واستمراره في بطولة كأس مصر.



وأضاف المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" تطوراً هائلاً على آداء النادي الأهلي، منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول مطلع الموسم الجاري خلفاً للأوروجواياني "مارتن لاسارتي".


رحيل النجوم



وتعرض النادي لأزمة خلال الفترة الحالية، بإعلان الثلاثي، شريف إكرامي، حسام عاشور، وأحمد فتحي الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.



وقرر فتحي عدم تجديد عقده مع الأهلي، فيما فضل إكرامي الرحيل بشكل إختياري لبيراميدز، في الوقت التي لم تقدم الإدارة عقداً جديداً لقائد النادي حسام عاشور.



احتياجات الفريق الأول

وستواجه لجنة التخطيط بالنادي مهمة تعويض رحيل الثلاثي، بالإضافة لتحديد إحتياجات الفريق الأول، والتي تنحصر في عدة مراكز، أهمها المراكز الثلاث الآتية:



الظهير الأيمن


يبحث الأهلي عن بديل لنجمه أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده وقرر الرحيل نجو بيراميدز بنهاية الموسم، حيث سيتواجد فقط محمد هاني في هذا المركز.


أبرز المرشحين: رجب بكار لاعب بيراميدز – عودة كريم يحيى المعار لسموحة – العراقي علاء مهاوي.





الوسط المدافع


بعد رحيل عاشور وفي ظل إصابة حمدي فتحي، سيصبح هذا المركز شاغراً برحيل حسام عاشور، حيث سيقتصر على وجود الثنائي أليو ديانج وعمرو السولية.


أبرز المرشحين: عودة أكرم توفيق من الإعارة من الجونة.




رأس الحربة



رغم تعاقد الأهلي مع السنغالي "أليو بادجي" من رابيد فيينا النمساوي في يناير الماضي، إلا أن لجنة التخطيط ترى ضرورة جلب مهاجم أجنبي إضافي، في ظل الرحيل الوشيك للثنائي جيرالدو ووليد أزارو.

أبرز المرشحين: الكونغولي جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي – التونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي.




أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر

منذ حوالي 3 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مدير "صدر العباسية" يكشف أسباب قفزة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

03:40 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة