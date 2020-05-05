هبة مجدي تطلب المساعدة من والدها ويرفض

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عرضت الحلقة الإحدى عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



طردت هبة مجدي "مريم" كل من دياب "مدحت" وزوجته الثانية، خارج منزلها، كانت تنهار من البكاء بسبب ما فعله مدحت بها، قامت بتكسر كل ما في البيت من زجاج.





قامت مريم بالإتصال بوالدها لكي يكون بجانبها ويساعدها، رفض والدها وقال لها لقد فضلتي زوجك على أهلك، يجب أن تتحملي مسؤلية غلطك، فقالت له أتمنى تعرف ما حدث لي، قال لها أنتي لستي إبنتي وأنا لدي إبنة واحدة ملك، إذهبي لزوجك، بعد ذلك إنهارت مريم من البكاء.







يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.