في ذكرى ميلاده.. جورج أبيض رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين وشارك في أول فيلم مصري غنائي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد رائد المسرح المصري وأول نقيب للممثلين في مصر امتدت مسيرته المسرحية مخرجًا وممثلًا من 1910 إلى 1959، وهو الفنان جورج أبيض.



جورج أبيض، هو لبناني الأصل درس في معهد الفنون المسرحية، وكان قد هاجر من بيروت إلى مصر عندما كان عمره 18 عامًا وكان مفلسًا ولا يحمل من الشهادات سوى دبلومًا في التلغراف وعمل بسكك حديد الإسكندرية.



شاهده الخديوي عباس، في مسرحية سياسية مترجمة تحت عنوان "برج نيل" فأعجب به وأرسله إلى باريس لدراسة الفن، وعاد لمصر عام 1910 ومعه فرقة فرنسية تحمل اسمه وبدأ بعرض مسرحيات باللغة الفرنسية، قدمت فرقته أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة طوال عشرين عامًا.



اختير رئيسًا لإتحاد الممثلين عام 1935، ثم أول نقيب للممثلين، رغم أن صوته يجلجل على خشبة المسرح لأداء أدواره لكن في حياته العادية خفيض الصوت إلى درجة الهمس.



شارك بالبطولة في فيلمين الأول "أنشودة الوفاء" عام 1932 وهو أول فيلم مصري غنائي، والثاني "أرض النيل" 1941وقام بأداء دوره مرة بالمصرية، وأخرى بالفرنسية.



تزوج من زميلته الفنانة الكبيرة دولت حبيب، وعمره 43 سنة، وحملت بعد ذلك اسمه واصبح اسمها "دولت أبيض"، وانجب منها ابنته الوحيدة سعاد.



رحل جورج أبيض، عن عالمنا في 25 مايو عام 1959 عن عمر يناهز 78 عامًا.