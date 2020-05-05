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ياسمين صبري تتفاجئ بصورها في غرفة أحمد مجدي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت الحلقة الإحدى عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.


ذهبت ياسمين صبري "ملك" بعد عملها في الشركة، مع أحمد مجدي "زياد" إلى منزله، لكي تعطي شقيقه الهدية التي أحضرتها له، بسبب نجدته لها في معرفه الهاكر الذي أخذ البيانات من جهازها.

أخذها زياد إلى بيته وفي الطريق قام بتشغيل مجموعة من الأغاني التي تحبها ملك، إندهشت من أنه كيف عرف هذه الأغاني، ثم ذهبوا إلى البيت وقام والد زياد بعمل طعام لهم، بعدما تناولوا الطعام أخذ والد زياد ملك ليريها الشقة، فبدأ بحجزة زياد، عندما دخلوا الغرفة شاهدت ملك صورها على حائط غرفة زياد، هنا إنتهت الحلقة.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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