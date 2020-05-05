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هازارد يسابق الزمن للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:13 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يسابق اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني الزمن من أجل اللحاق للمشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وكانت قد توقفت المنافسات حول العالم والنشاط الرياضي منذ بداية شهر مارس الماضي وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت تقارير حسب ‏ABC، إن إدين هازارد يعمل يومياً بشكل منتظم في المنزل مع أخصائي العلاج الطبيعي بهدف إكمال رحلة العلاج ومن اليوم فصاعدًا سيخطو خطوة إلى الأمام في العمل الميداني.

ويريد هازارد أن يظهر مرة أخرى في شهر يوليو بحالة جيدة للمساهمة في التمريرات الحاسمة وتسجيل الأهداف، وهو في المرحلة الثانية من عملية التعافي في مرحلة التدريب وتحريك الساق التي أجريت فيها العملية الجراحية.

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