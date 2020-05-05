كالو و10 إصابات بالكورونا يهددان عودة الدوري الألماني









أصبحت مسألة عودة بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" محل شك خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي انتشرت حول وجود 10 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الدوري الألماني ودوري الدرجة الثانية.









وكانت رابطة أندية الدوري الألماني قد أعلنت في وقت سابق أن النشاط الكروي في ألمانيا سيعود في يوم 9 مايو بالتشاور مع الجهات الرسمية دون جماهير، مع الإلتزام الكامل بجميع الإجراءات الإحترازية والأمنية.









واستجابت أندية الدوري الألماني لهذا القرار، حيث قامت الأندية بإجراء حصص تدريبية مع الإلتزام بقواعد العزل ومراعاة التباعد وعدم التلامس بين الأفراد.

















10 إصابات بالكورونا













وأعلنت الرابطة في وقت سابق من اليوم وجود 10 إصابات بين لاعبي البوندزليجا بدرجتيها الأولى والثانية.













وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" أن السلطات الألمانية أجرت مسحاً شاملاً على جميع لاعبي وأفراد الأندية الـ36 المكونية للبوندزليجا 1و2 وتبين وجود 10 إصابات بالكورونا.













كالو يخرق قواعد الحجر الصحي













وقام سالومون كالو، لاعب نادي هيرتا برلين بخرق قواعد العزل في وقت سابق، مما يضيف حجر عثرة جديد نحو العودة.









وظهر الإيفواري صاحب الـ34 عاماً وهو يصافح بعض زملائه في لحصة التدريبية دون مراعاة للقواعد اللازمة للتباعد، بالإضافة لأداء أغنية ساخرة عن كورونا.













قرار الحكومة الألمانية













وينتظر الرأي العام في ألمانيا قرار الحكومة بعودة النشاط بعد عزل المصابين العشر، والذي من المقرر أن يصدر يوم غد الأربعاء 6 مايو الجاري.













وتوقف الدوري الألماني منذ مارس الماضي، بعد خوض 25 جولة من عمر البطولة البالغ عدد مراحلها 34 مرحلة.









ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام نادي لايبزج الوصيف.















