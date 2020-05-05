أبرز أحداث الحلقة الـ 11 في مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت الحلقة الإحدى عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



ذهبت آيتن عامر "ريهام" للشركة التي تعمل بها ياسمين صبري "ملك" و أحمد مجدي "زياد"، كانت تحمل معها سلاح "مسدس" قامت بشرائه مخصوص لقتلها، شاهدها زياد من شباك مكتبه.



خرج زياد وذهب لسيارة ريهام وتشاجر معها، أخذ منها المسدس وساق السيارة، ذهب إلى منزلها، أعطاها لوالدها، هدده إذا تهجمت على ملك أو عليه مرة آخرى سيذهب بها إلى قسم الشرطة وليس منزلها.







ذهبت زوجة دياب "مدحت" لهبة مجدي زوجته الأولى "مريم" إلى غرفتها، لكي تأخذ رأيها ما الفستان الأنسب الذي سترتديه عند خروجها مع مدحت ليلاً.





أخذتها مريم خارج الغرفة وأخذت تضربها، كادت أن تخنقها حتى هربت زوجة مدحت الثانية إلى غرفتها، إتصلت على مدحت حتى يأتي وينقذها، كانت مريم في حالة إنهيار وكانت تكسر كل شئ في البيت.



طردت هبة مجدي "مريم" كل من دياب "مدحت" وزوجته الثانية، خارج منزلها، كانت تنهار من البكاء بسبب ما فعله مدحت بها، قامت بتكسر كل ما في البيت من زجاج.





قامت مريم بالإتصال بوالدها لكي يكون بجانبها ويساعدها، رفض والدها وقال لها لقد فضلتي زوجك على أهلك، يجب أن تتحملي مسؤلية غلطك، فقالت له أتمنى تعرف ما حدث لي، قال لها أنتي لستي إبنتي وأنا لدي إبنة واحدة ملك، إذهبي لزوجك، بعد ذلك إنهارت مريم من البكاء.



ذهبت ياسمين صبري "ملك" بعد عملها في الشركة، مع أحمد مجدي "زياد" إلى منزله، لكي تعطي شقيقه الهدية التي أحضرتها له، بسبب نجدته لها في معرفه الهاكر الذي أخذ البيانات من جهازها.



أخذها زياد إلى بيته وفي الطريق قام بتشغيل مجموعة من الأغاني التي تحبها ملك، إندهشت من أنه كيف عرف هذه الأغاني، ثم ذهبوا إلى البيت وقام والد زياد بعمل طعام لهم، بعدما تناولوا الطعام أخذ والد زياد ملك ليريها الشقة، فبدأ بحجزة زياد، عندما دخلوا الغرفة شاهدت ملك صورها على حائط غرفة زياد، هنا إنتهت الحلقة.















