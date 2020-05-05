Advertisements

مدرب الارجنتين يكشف كيف تطور ميسي في السنوات الأخيرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف روبرتو ايالا المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين عن كيفية تطور ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني في السنوات الأخيرة بشكل كبير على مستوى شخصيته داخل الملعب وخارجه.

وقال ايالا في تصريحات حسب قناة Tyc : "ميسي يتأذى من الأشياء التي تحدث له في الميدان، وتعرض للانتقاد سابقاً لأنه لم يكن يتحدث كقائد، والآن هو يتحدث ويعبر عن نفسه بالطريقة التي يريدها، وهذا جزء من نضج لاعب كرة القدم".

وأضاف : "‏أعتقد أن ميسي نضج كثيراً ؛ليس فقط كلاعب بل أيضاً في الحديث كقائد في غرفة تبديل الملابس، ودائماً يظهر شخصيته القيادية الراغبة في الفوز".

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي فشل في التتويج بلقب قارئ مع منتخب بلاده حتى الآن طوال مسيرته.

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن انضمام نجم منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 18 ساعة

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة