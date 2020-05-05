بكلمات رومانسية.. علي الطيب يهنئ زوجته بعيد ميلادها

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عبر الفنان علي الطيب عن حبه الشديد لزوجهته , ووجه لها رسالة تهنئة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 5_5



حيث قام بنشر صورة زفافهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وعلق قائلا : عيد ميلاد حبيبتي وزوزجتي وصاحبتي وام بناتي والسند , كل سنة وانتي نعمة ربنا يديمها عليا ويباركلي فيكي ويحفظك ويخليكي ليا يا ست البنات



وتابع قوله : ربنا يقدرني واسعدك وافرحك زي ما بتفرحيني وبتسعديني بكل تفصيلة بتعمليها وكل لحظة كنت مهموم او تعبان وكنتي قادرة تشحنيني بطاقة حلوة وتصبريني وتشيلي عني



وانهي حديثه صدقيني دايما بحمد ربنا عليكي وعلي كل لحظة حلوة او صعبة عدت علينا مع بعض .. شكرا علي كل حاجة حلوة بتعمليها مهما كنتي تعبانة يا ام البنات يا ست البيت يا وش السعد ؛ ربنا يحفظك ويريح بالك ويطمن قلبك ويحققلك كل اللي بتتمنيه



وجه لها الكثير من متابعيه رسائل تهنئة بعيد ميلادها اهمم الفنان طارق الابياري والذي كتب ربنا يسعدكم دائما يا حبيبي ويحفظكم يارب



وفي سياق منفصل تعد اخر اعمال علي الطيب مسلسل " اهو ده اللي صار " والتي تدور احداثه في اطار رومانسي ويشاركه في البطولة احمد داود , سوسن بدر واخرين