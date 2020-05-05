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وكيل أعمال لاكازيت يكذب انتقاله لاتليتيكو مدريد

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كذب وكيل أعمال اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت لاعب نادي أرسنال الإنجليزي الحالي خبر اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان قد ارتبط لاكازيت في الأيام الماضية بأنه سوف يرحل عن صفوف الجانرز وسينتقل إلى أتليتكو مدريد بعد اهتمام النادي الإسباني بضمه.

وكتب ‏وكيل أعمال اللاعب ألكسندر لاكازيت عن انتقاله إلى أتليتكو مدريد على صفحته الشخصية عبر تويتر :" تويتر كالسحر ليس أمراً جيداً بأن تكذبوا على مشجعي أتليتكو مدريد".

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية بأن ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال وافق على رحيل المهاجم الفرنسي هذا الصيف.

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