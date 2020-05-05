مفاجأة بشأن انضمام نجم منتخب مصر للأهلي









أظهر النادي الاهلي رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع واحد من نجوم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانشترت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة اليت تشير إلى حصول الأهلي على توقيع أسامة جلال نجم نادي إنبي ومنتخب مصر الأولومبي لضمه في الصيف القادم.





ولكن نفى أحد المقربين من أسامة جلال كل الأنباء المنتشرة حول انصمام اللاعب إلى صفوف الأهلي في الصيف القادم.



