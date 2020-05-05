روبوت زين يتصدر قائمة التريندات عبر ''تويتر"





تصدر الروبوت زين قائمة التريندات عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد إستعادة نظره أثناء تحميل ربيع الوعي الخاص به ويبدأ رحلته من الانتقام.وتحاول صباح أن تقنعه أن يتخلى عن البحث عن زين الحقيقي وأن يبدآن ذكريات جديدة سوياً.وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد العمروسي، أحمد مجدي، محمد مغربي، أمير العشري، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.