مدرب الارجنتين يفجرها: أتمنى انضمام مارتينيز لبرشلونة

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تحدث روبيرتو ايالا المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين عن احتمالية انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.



وقال أيالا في تصريحات حسب قناة Tyc : "‏بالنسبة لنا سيكون من المثالي أن يلعب لاوتارو في برشلونة بجانب ميسي، وسيكونا أكثر تفاهما عندما ينضما للمنتخب في ذلك الوقت، فأتمنى أن يحدث ذلك".



وواصل : "‏ميسي رجل يدرك الخطر ويكتشف متى يمكنه سرقة الكرة ومتى يمكنه تغيير سرعة اللعب، ويرى تمريرة لا يراها الآخرون ويلعبها بسرعة عالية".



وتابع : "‏اللاعبين فهموا أنه من الجيد أن يتواجد ميسي في الأماكن الذي يزيد فيها خطره مثل بجانب منطقة الجزاء، ولهذا أخذوا الإلتزام بـ إيصال الكرة له إلى هناك".