نجم أرسنال السابق: برشلونة "بيب جوارديولا" أفضل فريق رأيته في حياتي

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تحدث اللاعب الفرنسي سمير نصري لاعب فريق أرسنال الإنجليزي عن مسيرته الكروية، مشيراً إلى أنه كان مُعجب بشكل كبير بفريق برشلونة عندما كان يدربهم بيب جوارديولا.



وقال نصري خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية : "بارسا بيب افضل فريق رأيته في حياتي، والبعض سوف يقول زيدان مدريد لكن بارسا بيب كان خارق في المُباراة".



وأضاف : "اتذكر عندما خسر برشلونة في الذهاب وكانت هنالك شكوك حول التأهل، وثم اتى ميسي وسجل هاتريك في شوط واحد بالاياب".



وتابع : "بارسا بيب جوارديولا سيطر علينا في الامارات كما وان كانت المباراة بالكامب نو، حيث كانوا اللاعبين في الملعب يمررون الكرة بشكل مرعب".