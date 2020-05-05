Advertisements

نجم أرسنال السابق: برشلونة "بيب جوارديولا" أفضل فريق رأيته في حياتي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث اللاعب الفرنسي سمير نصري لاعب فريق أرسنال الإنجليزي عن مسيرته الكروية، مشيراً إلى أنه كان مُعجب بشكل كبير بفريق برشلونة عندما كان يدربهم بيب جوارديولا.

وقال نصري خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية : "بارسا بيب افضل فريق رأيته في حياتي، والبعض سوف يقول زيدان مدريد لكن بارسا بيب كان خارق في المُباراة".

وأضاف : "اتذكر عندما خسر برشلونة في الذهاب وكانت هنالك شكوك حول التأهل، وثم اتى ميسي وسجل هاتريك في شوط واحد بالاياب".

وتابع : "بارسا بيب جوارديولا سيطر علينا في الامارات كما وان كانت المباراة بالكامب نو، حيث كانوا اللاعبين في الملعب يمررون الكرة بشكل مرعب".

أخبار تهمك

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أحمد موسى يعرض فيديوهات تكشف تفاصيل الانقلاب في قطر

منذ حوالي 5 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام نجم منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من ساعة

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة