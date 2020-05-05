Advertisements

خبير عسكري يمني يكشف لــ"الفجر" حل الأزمة اليمنية وأهداف إيران ببلاده

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:26 ص
الخبير العسكري العميد حسين علي محسن الحالمي
الخبير العسكري العميد "حسين علي محسن الحالمي"
الشحات غريب
قال الخبير العسكري العميد "حسين علي محسن الحالمي" لقد نصت اتفاقية الرياض تنفيذ بنوده خلال شهرين وها نحن قد تجاوزنا هذه الفتره ولم نرى أي مؤشر على ازاحه الركود والغموض الذي يحيط بهذا الاتفاق ولم نرى موقفا حازما تجاه الطرف المعرقل.

 

وأضاف في حديث خاص لــ"الفجر"  بأن حزب الاصلاح المسيطر على الشرعية عمل على تلقيم الاتفاق من الساعات الأولى.


◄ حزب الإصلاح

وأكد أن توافقات الرياض في وضع حرج وربما تعود الأمور إلى مربع الصفر، حيث قال بأن طيله السنوات الخمس والسنه السادسة في فصلها الاول تسير الاحداث والشرعيه في هزائم متواصله وعبث ونكسات بلغت مبلغا لم يتصوره أحد نتيجه سيطره حزب الاصلاح على الشرعية ، ومارس تعطيل شامل لكل خطوه ومكسب وغوض جهود التحالف في محاربه الحوثي وعدم السماح لتطبيع الحياه وعوامل البناء والتنمية وتم توضيف الحرب توظيف اللاخلاقي وتنصل من مواجهه مليشيات الحوثي الايرانيه وعقد الصفقات العلنيه والسريه وحول الشرعيه الى معسكر للارهاب.

◄إيران

كما أوضح العميد حسين الحالمي بأن إيران هي من زمن ما قبل باذان الفارسي في اليمن وقبل بهلوي وخميني وفي الراهن تؤكد العزم والرغبة في اطماعها المكشوفه وإكمال قبضتها بعد العراق وسوريا ولبنان في اليمن إما لماذا اليمن فالدلالات والابعاد واضحه نظرا لموقع اليمن الهام وممراته وموانئه وثرواته ومعطيات اخرى.

 

وقال إن قضية شعبنا هي قضية أمة وثروة وجغرافيا وتاريخ وتضحيات وهي مبعث الصراع الجاري وقاعدة الحل والسلام والتنمية والشراكة فبدون حل لن يكون هناك سلام شامل في المنطقة ولن نرتضي نحن الجنوبين أن يهشم رأس الجنوب ويمزق جسده بعد اليوم، ولن نستسلم ننتصر أو نموت وبنادقنا ما تزرعه تحصده بعد اليوم وسنجبر أي قيادات جنوبية تساوم بتضحيات ثلاثة عقود من النظال و 11 الف شهيد و47 الف جريح.



◄فتوي هيئة علماء اليمن


وحول فتوي هيئة علماء اليمن بشأن الجنوبيين، قال الحالمي مجمع الحرب العصبوي الطائفي وجنرالات النهب والموت والفتوى في الشمال منذ أن أنتجته مصانع الإرهاب والتخلف وهم يوظفون الدين لصالح من يدفع لهم، أما نحن في الجنوب العربي بدأ من غزوة التكفير والإحتلال 94م وهم يصدرون فتاوى القتل حسب الدفع المسبق وكل يوم فتوى وقتل وسيظلون كذلك حتى يرث الله الارض.

 

وأشار بأنه تعدد مسارات الحل وتشعب هذة المسارات والمراوغة وإخضاع كل شي بميزان الربح والخسارة بالنسبة لإطماع الدول الكبرى لانعول على إقدام هذه المؤسسات الدولية بحلول حقيقية وشواهد ماثله عراق سوريا ليبيا اليمن والجنوب.

◄ حضرموت

وحول استقرار محافظة حضرموت دون المحافظات الجنوبية قال إن حضرموت تتميز بمزايا كثيرة وتنفرد حضرموت كذلك بمزاج غير مضطرب، كما أن البحسني قادم من خلفية دولة اسمها ج.ي.د. ش وجيش كان على رأس وحداته أسمه جيش ج.ي.د. ش، فالبحسني مشروع دولة ونزيه.


◄حل الأزمة اليمنية

وفيما يخص حل الأزمة اليمنية نرى الأمر التالي عودة الأمور إلى ما قبل 90م الشمالي له شماله والجنوبي له جنوبه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران اليمن الاصلاح اخبار اليمن اتفاق الرياض

أخبار تهمك

استشاري مناعة يكشف نقطة النهاية لـ"كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يوم

عاجل.. بلاغ جديد ضد رامز جلال بسبب سخريته من أهالي الشرقية

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث: نتائج تطوير لقاح ضد كورونا مبشرة للغاية

منذ 34 دقيقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى لمصر بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن انضمام نجم منتخب مصر للأهلي

منذ ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| رقم قياسي جديد في إصابات كورونا.. و7 حالات وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

ياسمين عبد العزيز تعتذر عن فيلم جديد بسبب طليقها

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من عمرو أديب بشأن حديثه عن شيخ الأزهر

منذ حوالي 4 ساعات

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسي يطالب بتطبيق نموذج الحرم المكي حال فتح المساجد

منذ يوم

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مجدي حلمي لـ"الفجر": قضية الجنوب عادلة ويجب مكافحة فساد الشرعية اليمنية.. وهذه رسالتي لقطر (حوار)

قيادي بالإنتقالي لــ"الفجر": الطائرات التي استهدفت السعودية إيرانية الصنع.. وهذه رسالتي للحكومة اليمنية(حوار)

المستشار"أنور الرشيد" لــ"الفجر": الجنوب سيعود لشعبه.. وهذه أسباب التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الفجر": حزب الإصلاح دمر الجنوب.. وهذه رسالتي للشرعية(حوار)

خبير عسكري يمني لــ"الفجر": وضع الجنوب وقضيته بين يدي التحالف العربي ومجلس الأمن(حوار)

قيادي بالمجلس الإنتقالي لــ"الفجر": قضية الجنوب قضية شعب حر.. وهذا مصير اتفاق الرياض (حوار)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

09:40 م

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

12:30 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

02:59 م

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة