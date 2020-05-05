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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع وردة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:53 ص
عمرو ورده
عمرو ورده
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية حقيقة مفاوض الأهلي الذي أثير مؤخرًا أنه دخل في مفاوضات مع عمرو وردة نجم لاريسا اليوناني من أجل الحصول على خدماته وذلك تحسبا لعدم حسم المفاوضات مع رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
وأفادت التقارير الصحفية بأن جهاز كرة القدم في الأهلي لم يتحرك من الأساس من أجل التفاوض مع عمرو وردة وأن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد استقر على التعاقد مع جناح أجنبي في الفترة المقبلة وذلك في حالة تعثر المفاوضات الرسمية مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي.

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