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يوفنتوس يلمح لصفقة تبادلية مع برشلونة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:55 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبدالمحسن

كشف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس أن ناديه يجري مفاوضات من أجل تجديد عقود ثلاثي الفريق جيجي بوفون وجورجيو كيليني وبولو ديبالا مُلمحًا في الوقت ذاته إلى إمكانية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه في خلال الأيام القليلة الماضية ترددت أنباء عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة مقابل رحيل البوسني ميراليم بيانيتش إلى قلعة الكامب نو. 
وقال باراتيتشي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت: "عندما رحل هيجواين إلى الأرجنتين كان قلقًا بشكل عام لأسباب شخصية".
وأضاف:"إنه رجل حساس للغاية، نحن نقدره بشدة، إنه يمر بموسم استثنائي لذلك نأمل أن يتمكن من الاستمرار معنا للمويم المتبقي في عقده".
وعن احتمالية عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، قال باراتيتشي: "بالنسبة لإمكانية تبادل آرثر وبيانيتش فدائمًا ما تتحدث الأندية الكبرى مع بعضها البعض ليس فقط حول الصفقات التبادلية ولكن أيضًا حول كيفية المضي قدمًا بشكل عام".
وتابع: "في الوقت الراهن، نحن في فترة الدردشة".
وعن المفاوضات مع نجوم الفريق لتجديد عقودهم، اختتم باراتيتشي تصريحاته قائلاً:"المفاوضات اقتربت من النهاية مع بوفون وكيليني كما نتحدث مع ديبالا أيضًا، الأمور كان من المقرر لها أن تحسم قبل ذلك بكثير لكن الجميع يعرف الظروف".

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