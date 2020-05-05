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تير شتيجن يكشف كواليس مفاوضاته مع برشلونة لتجديد عقده

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:10 ص
تيرشتيجن
تيرشتيجن
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يسعى إلى تجديد عقد نجمه الألماني مارك تير شتيجن البالغ من العمر 28 عامًا وسط أنباء ترددت عن رفض حارس المرمى الألماني تجديد عقده مع البلوجرانا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن تير شتيجن الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2014 طلب راتبًا سنويًا يصل إلى 18 مليون يورو من أجل الموافقة على تجديد عقده.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن شتيجن ينتهي عقده مع حلول صيف 2022 وأنه طلب من إدارة ناديه الحصول على راتب سنوي ضخم مما دفع الطرفان إلى تعليق المفاوضات في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تعليقات الحارس الألماني على أنباء رفضه التجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، حيث قال:"المفاوضات بيننا بدأت في وقت سابق لكنني قلت لهم يجب علينا أن نتوقف".

وأضاف:"هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي من مفاوضات التجديد".

واختتم تير شتيجن تصريحاته قائلاً:"أشعر بالسعادة في برشلونة والوضع الرياضي جيد وماذا يمكن أن أريد أكثر من ذلك".

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