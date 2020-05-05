آخر تطورات عودة الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه تم تحديد موعد من أجل عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جميع أندية الدوري الإنجليزي وافقت بالإجماع على ضرورة عودة الموسم ولكن بدون الكشف عن موعد محدد.





وكشفت الصحيفة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي سيتم إستئنافها يوم 12 يونيو المقبل على أن تستمر حتى 27 يوليو.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم إيقاف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا علمًا بأن ليفربول منصدر البريميرليج كان يفصله 6 نقاط فقط على التتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ حوالي ما يقرب من 30 عامًا.



