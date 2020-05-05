ألمانيا تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد سجلت في وقت سابق 685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 حالة وفاة.

وظهر فيروس كورونا المستجد، لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب 3 ملايين و646 ألف شخص، وقتل 252 ألف شخص.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.