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فايلر يعقد جلسة مع جهازه لبحث مقترحات عودة الدوري

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:02 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع معاونيه خلال الساعات المقبلة، لبحث برنامج الفريق بالمرحلة المقبلة.

كما يبحث فايلر خلال اجتماعه، السيناريوهات المقترحة لاستئناف النشاط خلال الفترة المقبلة فى ظل الأنباء التى ترددت حول عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية.

ويحاول فايلر، خلال اجتماعه الاطمئنان على التزام اللاعبين بأداء التدريبات المكلفين بها فى المنزل، وفقًا للبرنامج الذي أعده توماس بينكل مخطط الأحمال.

ويرغب فايلر، في أن يكون جميع اللاعبين على كافة الاستعداد، تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضي فى أى وقت، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

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