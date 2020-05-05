مدافع منتخب مصر ينفي التوقيع للأهلي

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نفى أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ما تردد حول توقيعه للنادي الأهلي خلال الأيام الماضية للانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد.



وأكد اللاعب لمجلس إدارة ناديه، خلال الحديث عن مستقبله، أنه لم يوقع على أي عقود مع المارد الأحمر، وأنه مُلتزم بتعاقده مع الفريق البترولي.



ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على خدمات اللاعب بصفة رسمية بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل تدعيم خط دفاعه، بالموسم الجديد.



وكان المارد الأحمر، قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، بالانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تتوقف الصفقة بسبب الخلافات المادية.