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مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:48 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
ظهر مهاجم مفاجأة على طاولة النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وعرض مسئولو الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة ضم كوكا في الصيف لتدعيم هجوم الفريق.

وطلب فايلر من إدارة النادي الأحمر الحصول على فيديوهات أولا لكوكا لحسم موقفه من ضم اللاعب من عدمه.



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