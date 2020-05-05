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القوات العراقية تعلن قتل 3 عناصر إرهابية جنوب كركوك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:07 ص
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات

أعلنت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عناصر إرهابية جنوب كركوك، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي سياق آخر، كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن القوات العراقية اعتقلت عددا من المشتبه بهم في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

 

وقال البنتاجون، إن التحقيقات في الهجوم ما زالت متواصلة، متوعدا بمحاسبة المتورطين في الهجوم على القاعدة.

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال أيام يستهدف معسكر التاجي في العراق.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف مايلز بي كاغينز في تغريدة على "تويتر"، سقوط 25 صاروخا على الأقل من عيار 107 مم في الساعة 10:51 من صباح اليوم السبت، على المعسكر الذي تتمركز فيه قوات التحالف.

 

وذكر المتحدث أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر التحالف وعراقيين اثنين.

 

وفي الأسبوع الجاري، قتل عسكريان أمريكيان ومجندة بريطانية جراء هجوم صاروخي مكثف استهدف معسكر التاجي.

 

وشنت الولايات المتحدة في أعقاب ذلك ضربات جوية انتقامية على مواقع لكتائب حزب الله العراقية.

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