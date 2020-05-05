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موعد اذان الفجر في مصر اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2020/1441 يوم 2 من رمضان (ramadan 2020) | (توقيت صلاة الفجر)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:12 ص
موعد اذان الفجر في مصر
موعد اذان الفجر في مصر

موعد اذان الفجر في مصر اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2020/1441 يوم 2 من رمضان (ramadan 2020) | (توقيت صلاة الفجر)

موعد اذان الفجر في مصر | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد اذان الفجر في مصر اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المعظم 2020/1441 يوم 2 من رمضان (ramadan 2020) | (توقيت صلاة الفجر)، وبدأ الملايين من المسلمين البحث عن موعد اذان الفجر في مصر لليوم الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1441هـ.

موعد اذان الفجر في مصر

القاهرة
صلاة الفجر 03:32 صباحًا.

الإسكندرية
صلاة الفجر 03:34 صباحًا.

سوهاج
صلاة الفجر 03:40 صباحًا.

المنصورة
صلاة الفجر 03:29 صباحًا.

الإسماعيلية
صلاة الفجر 03:27 صباحًا.

الفيوم
صلاة الفجر 03:36 صباحًا.

بني سويف
صلاة الفجر 03:36 صباحًا.

كفر الشيخ
صلاة الفجر 03:30 صباحًا.

المنيا
صلاة الفجر 03:40 صباحًا.  

دعاء الإفطار اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1441
وعلي خطي الحبيب المصطفي صلي الله عليه وسلم، يسارع الملايين من المسلمين في جميع ربوع الدينا بالبحث عن دعاء الإفطار لليوم الحادي عشر من شهر رمضان لعام 1441 هجرية لقراءته قبل الإفطار للحصول علي الأجر والثواب، فقد كان النبي الكريم صلي الله عليه وسلم يدعو قبل إفطاره “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم أنت ثقتى ورجائي، فاجعل حسن ظني بك شفائي. ربي كيف أدعوك وأنا عاص وكيف لا أدعوك وأنت كريم، اللهم لا تشمّت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، اللهم ثبت عليّ عقلي وديني، وبك يارب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وابعد عني كل شر يضرني ويؤذيني، اللهم إنا نسألك ألا ترد لنا دعاء، وألا تخيب لنا رجاء، وأن تدفع عنا كل همٍ وغمٍ وبلاء.

موعد اذان الفجر في مصر اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2020/1441 يوم 2 من رمضان (ramadan 2020) | (توقيت صلاة الفجر)

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